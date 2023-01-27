Танкисты уничтожили оборонительные позиции ВСУ в ходе наступления на Запорожском направлении

В ответ на вопрос о настрое сослуживцев при наступлении военнослужащий отметил, что «солдат не должен долго сидеть в окопах, он должен двигаться». По словам «Суетолога», благодаря победам у бойца возникает «больше желания идти вперед и побеждать».