Танкисты уничтожили оборонительные позиции ВСУ в ходе наступления на Запорожском направлении

Российские танкисты ударили по двум опорным пунктам украинской армии в рамках наступления в Запорожской области. Танковые экипажи из Южного военного округа, кроме прочего, помогают пехотинцам, прикрывая побратимов огнем.
Экипаж танка Т-72 с позывным «Караван» ударил из закрытой позиции по району обороны ВСУ, завладев координатами целей от разведчиков. Корректировали огонь, как отмечается, силами беспилотных аппаратов с воздуха.
«Уничтожены два опорных пункта противника и один пикап. Наблюдали четырех боевиков, отработали по ним, они забежали в блиндаж. Мы нашли этот блиндаж и поразили его точным огнем, позже оттуда они (украинские боевики) выносили тела своих побратимов», — передает РИА Новости слова бойца с позывным «Суетолог».
В ответ на вопрос о настрое сослуживцев при наступлении военнослужащий отметил, что «солдат не должен долго сидеть в окопах, он должен двигаться». По словам «Суетолога», благодаря победам у бойца возникает «больше желания идти вперед и побеждать».