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Журналисты выяснили судьбу героини рекламы «А ты налей и отойди»

Общество
Журналисты выяснили судьбу героини рекламы «А ты налей и отойди»

Четырехлетнюю девочку из рекламы сока с фразой «А ты налей и отойди» запомнили многие. Оказывается, зовут героиню Диана Шпак, а спустя 20 лет она превратилась в настоящую красавицу.

В детстве начинающая звезда снималась не только в рекламных роликах, но и в кино. В ее биографии участие в десяти картинах, в том числе в сериале «Люба, дети и завод...». Там Шпак сыграла одну из главных ролей.

Журналисты выяснили судьбу героини рекламы «А ты налей и отойди»

Однако девушка решила выбрать менее заметную профессию для будущего. Актриса стала писателем-сценаристом и справляется со своей задачей весьма неплохо. На ее счету шесть выпущенных книг, часть из которых стала бестселлерами. Кроме того, Шпак ведет свой личный блог и обучается в Высшей школе экономики, чтобы получить второе образование.
диана шпак а ты налей и отойди реклама
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