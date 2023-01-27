Журналисты выяснили судьбу героини рекламы «А ты налей и отойди»

Четырехлетнюю девочку из рекламы сока с фразой «А ты налей и отойди» запомнили многие. Оказывается, зовут героиню Диана Шпак, а спустя 20 лет она превратилась в настоящую красавицу.
В детстве начинающая звезда снималась не только в рекламных роликах, но и в кино. В ее биографии участие в десяти картинах, в том числе в сериале «Люба, дети и завод...». Там Шпак сыграла одну из главных ролей.
Однако девушка решила выбрать менее заметную профессию для будущего. Актриса стала писателем-сценаристом и справляется со своей задачей весьма неплохо. На ее счету шесть выпущенных книг, часть из которых стала бестселлерами. Кроме того, Шпак ведет свой личный блог и обучается в Высшей школе экономики, чтобы получить второе образование.