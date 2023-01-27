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Юморист Семен Слепаков задолжал государству более 232 тысяч рублей

Шоу-бизнес
Юморист Семен Слепаков задолжал государству более 232 тысяч рублей

Федеральная налоговая служба выявила новый долг у юмориста Семена Слепакова. Сумма превышает 232 тысячи рублей, пишет aif.ru.

Сведения о задолженности отображаются при проверке ИНН Слепакова на портале «Госуслуги». Получателем средств указывается управление Федерального казначейства по Тульской области. Уточняется, что граждане обязаны платить налоги и взносы на счет данной организации все зависимости от места регистрации бизнеса.

Ранее Семен Слепаков смог погасить долг в размере 19 миллионов рублей. Данная сумма получилась из-за сверхдоходов юмориста в 2021 году.

Семен Слепаков покинул Россию в прошлом году. Артист не стал ликвидировать статус индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в РФ. С его помощью он заключал контракты и оформлял организацию концертов.
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