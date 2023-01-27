Юморист Семен Слепаков задолжал государству более 232 тысяч рублей

Сведения о задолженности отображаются при проверке ИНН Слепакова на портале «Госуслуги». Получателем средств указывается управление Федерального казначейства по Тульской области. Уточняется, что граждане обязаны платить налоги и взносы на счет данной организации все зависимости от места регистрации бизнеса.