Юморист Семен Слепаков задолжал государству более 232 тысяч рублей

Федеральная налоговая служба выявила новый долг у юмориста Семена Слепакова. Сумма превышает 232 тысячи рублей, пишет aif.ru.
Сведения о задолженности отображаются при проверке ИНН Слепакова на портале «Госуслуги». Получателем средств указывается управление Федерального казначейства по Тульской области. Уточняется, что граждане обязаны платить налоги и взносы на счет данной организации все зависимости от места регистрации бизнеса.
Ранее Семен Слепаков смог погасить долг в размере 19 миллионов рублей. Данная сумма получилась из-за сверхдоходов юмориста в 2021 году.
Семен Слепаков покинул Россию в прошлом году. Артист не стал ликвидировать статус индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в РФ. С его помощью он заключал контракты и оформлял организацию концертов.