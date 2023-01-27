Жительница Сахалина бесследно исчезла по пути на работу

Жительница Южно-Сахалинска по имени Диана пропала 23 января около 10:00 по местному времени. О происшествии сообщили в Telegram-канале «ЧП Сахалин».
Как уточнили родственники девушки, она вышла из дома на работу, однако до места назначения так и не добралась. Сотовый телефон Дианы отключен. Какими-либо другими средствами девушка с близкими также не связывалась.
Отмечается, что у пропавшей есть особые приметы. Среди них татуировка в виде цепочки на шее и еще одна на левой руке.
В Бурятии тем временем полицейские и волонтеры разыскивают 13-летнюю девочку. Она пропала после тайного свидания с неким мужчиной.