Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в Приморье достигло 14 человек

Восемь человек отправлены на амбулаторное лечение, еще шестеро доставлены в больницу после ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на краевой минздрав.
Изначально сотрудники полиции сообщали о семи пострадавших. В региональном управлении МЧС позднее уточнили, что в Уссурийск для обследования было направлено больше людей.
«В приемное отделение в Уссурийскую центральную горбольницу доставлены 14 человек», — сообщили агентству в ведомстве.
Автобус с 18 пассажирами утром 27 января столкнулся с грузовиком на приморской трассе. Предварительно известно, что виновником ДТП стал водитель первого транспорта, поскольку нарушил безопасную дистанцию.