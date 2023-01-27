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Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в Приморье достигло 14 человек

Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в Приморье достигло 14 человек

Восемь человек отправлены на амбулаторное лечение, еще шестеро доставлены в больницу после ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на краевой минздрав.

Изначально сотрудники полиции сообщали о семи пострадавших. В региональном управлении МЧС позднее уточнили, что в Уссурийск для обследования было направлено больше людей.

«В приемное отделение в Уссурийскую центральную горбольницу доставлены 14 человек», — сообщили агентству в ведомстве.

Автобус с 18 пассажирами утром 27 января столкнулся с грузовиком на приморской трассе. Предварительно известно, что виновником ДТП стал водитель первого транспорта, поскольку нарушил безопасную дистанцию.
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