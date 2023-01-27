Автомобиль разорвало на куски при столкновении со столбом в Алма-Ате

Смертельная автоавария произошла на улице Саина. Судя по опубликованным в Сети кадрам с места трагедии, машина врезалась в столб линии электропередачи. Очевидцы аварии сообщают в соцсетях, что водитель разбившегося авто ехал на большой скорости и, по всей видимости, не справился с управлением.