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Автомобиль разорвало на куски при столкновении со столбом в Алма-Ате

Происшествия
Автомобиль разорвало на куски при столкновении со столбом в Алма-Ате

Автомобиль разорвало на куски после наезда на столб в казахстанском городе Алма-Ате. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, передает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Смертельная автоавария произошла на улице Саина. Судя по опубликованным в Сети кадрам с места трагедии, машина врезалась в столб линии электропередачи. Очевидцы аварии сообщают в соцсетях, что водитель разбившегося авто ехал на большой скорости и, по всей видимости, не справился с управлением.

Все три человека, находившиеся в салоне в момент столкновения, погибли. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
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