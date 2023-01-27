Минимум 40 человек погибли во время наводнения на Филиппинах

Порядка 115,7 тысячи человек с 12 января проживают в 308 эвакуационных центрах. Как минимум 14,3 тысячи жителей заблаговременно покинули свои дома, 12 человек получили травмы. На территории 14 филиппинских регионов выявлены свыше 1,38 тысячи инцидентов, связанных с непогодой. В их числе наводнения и оползни.