Минимум 40 человек погибли во время наводнения на Филиппинах

Более 1,96 млн человек в 14 регионах Филиппин пострадали в результате наводнений. Погибли минимум 40 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести, говорится в отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.
Порядка 115,7 тысячи человек с 12 января проживают в 308 эвакуационных центрах. Как минимум 14,3 тысячи жителей заблаговременно покинули свои дома, 12 человек получили травмы. На территории 14 филиппинских регионов выявлены свыше 1,38 тысячи инцидентов, связанных с непогодой. В их числе наводнения и оползни.
Стихия нанесла огромный урон жилым домам, объектам инфраструктуры и сельскому хозяйству. Повреждения получили дороги и мосты. Жители некоторых районов вынуждены сидеть без водоснабжения, электричества и связи. В 85 населенных пунктах действует режим бедствия.
В Республике Конго более 145 человек пропали без вести после опрокидывания лодки. Всего на борту судна насчитывалось 200 пассажиров.