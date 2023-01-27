Япония вводит запрет на продажу медоборудования и вакцин в Россию

Помимо этого, новый пакет санкций также вводит эмбарго на экспорт в РФ радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа. Из Японии в Россию запретят продавать различные химвещества, в том числе слезоточивый газ и порошок, используемый в процедуре снятия отпечатков пальцев.