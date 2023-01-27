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Япония вводит запрет на продажу медоборудования и вакцин в Россию

Политика
Япония вводит запрет на продажу медоборудования и вакцин в Россию

Япония расширяет перечень антироссийских санкций и вводит запрет на продажу в РФ вакцин, медицинского оборудования и роботов. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел островного государства.

Помимо этого, новый пакет санкций также вводит эмбарго на экспорт в РФ радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа. Из Японии в Россию запретят продавать различные химвещества, в том числе слезоточивый газ и порошок, используемый в процедуре снятия отпечатков пальцев.

Токио расширило рестрикции также против российских юридических лиц. В санкционном списке теперь числятся корпорации «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КамАЗ».
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