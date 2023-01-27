Украинский актер Виталий Гогунский выступил против русофобии на Западе

Отменяя русскую культуру, Запад делает хуже только себе. Такую точку зрения выразил актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ».
Он осудил любые проявления русофобии на Западе, отметив, что без русской культуры наступает деградация. Примечательно, что сам актер родился в украинском Кременчуге. Позднее Гогунский переехал в Россию, передает aif.ru.
«Кто сегодня запрещает русскую культуру, сам себя обделяет. Тот, кто не слушает музыку Петра Чайковского, делает хуже только себе. Поэтому в добрый путь — деградируйте, на здоровье», — отметил Виталий.
Россия тем временем «отменять» мировую культуру не собирается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.