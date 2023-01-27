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Politico: США передадут Украине Abrams без броневого сплава на основе урана

Армия
Politico: США передадут Украине Abrams без броневого сплава на основе урана

Соединенные Штаты собираются поставить Украине танки Abrams без секретного броневого сплава. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Власти США анонсировали передачу танков в минувшую среду. В общей сложности Украина получит 31 единицу Abrams. Параллельно свою технику собираются отправить Германия и Великобритания.

Уточняется, что политика США не разрешает передачу танков Abrams с защищенной броней на основе обедненного урана. Данный сплав считается секретным, поэтому при поставках за рубеж его заменяют другой конструкцией.

Несмотря на огневую мощь, скорость и броню, танки Abrams могут стать серьезной проблемой для украинских силовиков. Данная техника требует непрерывных поставок топлива для работы.
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