Япония готовит эмбарго на ввоз в Россию радиоактивных материалов и ядерного спецобрудования

С 3 февраля Япония введет запрет на продажу в Россию радиоактивных материалов, оборудования для разведки нефти, природного газа и атомных объектов. Об этом сообщили в Министерстве экономики промышленности и торговли Японии.
В конце сентября Токио также расширил перечень антироссийских рестрикций, запретив экспортировать товары и материалы, «связанные с химическим оружием». Соответствующая мера была объяснена японскими властями как «вклад в международные усилия в связи с ситуацией на Украине».
Японская сторона ранее ввела эмбарго на ввоз в РФ тяжелой машинной техники – грузовиков, самосвалов и бульдозеров. Токио также вводил ограничения на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе «люксовых» машин, дорогого алкоголя, косметических средств и товаров из кожи.