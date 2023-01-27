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Возмущения украинки из-за населения Бирмингема шокировали местную жительницу

Общество
Возмущения украинки из-за населения Бирмингема шокировали местную жительницу

Женщина с Украины высказала недовольство из-за населения Бирмингема в Великобритании. Однако местная жительница Андреа оказалась шокирована отношением беженки, об этом она рассказала в интервью телеканалу Channel 4.

Британка разместила у себя украинку и ее сына по программе «Дома для Украины». По ее словам, беженка не могла принять, что в их районе проживало много представителей разных национальностей. Женщина жаловалась, что в городе «слишком много мусульман и людей с разным цветом кожи».

«Мы были совершенно шокированы тем, как трудно ей было принять разные культуры», — заявила Андреа.

Ранее беженцы с Украины пожаловались на условия жизни в Германии. По словам мигрантов, к ним в стране относятся как к людям второго сорта.
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