Возмущения украинки из-за населения Бирмингема шокировали местную жительницу

Женщина с Украины высказала недовольство из-за населения Бирмингема в Великобритании. Однако местная жительница Андреа оказалась шокирована отношением беженки, об этом она рассказала в интервью телеканалу Channel 4.
Британка разместила у себя украинку и ее сына по программе «Дома для Украины». По ее словам, беженка не могла принять, что в их районе проживало много представителей разных национальностей. Женщина жаловалась, что в городе «слишком много мусульман и людей с разным цветом кожи».
«Мы были совершенно шокированы тем, как трудно ей было принять разные культуры», — заявила Андреа.
Ранее беженцы с Украины пожаловались на условия жизни в Германии. По словам мигрантов, к ним в стране относятся как к людям второго сорта.