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Американский производитель игрушек Hasbro собирается сократить 15% сотрудников

Общество
Американский производитель игрушек Hasbro собирается сократить 15% сотрудников

Американская компания Hasbro, специализирующаяся на производстве игрушек, предупредила сотрудников о сокращении. Об этом говорится в сообщении организации.

В компании Hasbro начались изменения в руководящем составе и организационных процессах. В ближайшее время около 15% сотрудников международного штата будут сокращены. Эта мера затронет около тысячи человек.

Компания приняла решение о сокращении из-за низких показателей продаж игрушек в праздничные дни. Аналитики Hasbro прогнозируют расходы в 78 миллионов долларов из-за кадровых изменений. Еще около 300 миллионов долларов уйдет на пересмотр бизнес-плана. Отмечается, что президент компании Эрик Найман оставит свой пост.

Агентство Bloomberg узнало о планах IBM сократить штат сотрудников. Увольнение может затронуть порядка 3900 человек, которые работали в Kyndryl и Watsons Health.
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