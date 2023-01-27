Американский производитель игрушек Hasbro собирается сократить 15% сотрудников

Американская компания Hasbro, специализирующаяся на производстве игрушек, предупредила сотрудников о сокращении. Об этом говорится в сообщении организации.
В компании Hasbro начались изменения в руководящем составе и организационных процессах. В ближайшее время около 15% сотрудников международного штата будут сокращены. Эта мера затронет около тысячи человек.
Компания приняла решение о сокращении из-за низких показателей продаж игрушек в праздничные дни. Аналитики Hasbro прогнозируют расходы в 78 миллионов долларов из-за кадровых изменений. Еще около 300 миллионов долларов уйдет на пересмотр бизнес-плана. Отмечается, что президент компании Эрик Найман оставит свой пост.
Агентство Bloomberg узнало о планах IBM сократить штат сотрудников. Увольнение может затронуть порядка 3900 человек, которые работали в Kyndryl и Watsons Health.