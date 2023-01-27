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Учащихся младших классов на Колыме перевели на «дистанционку» из-за метели

Общество
Учащихся младших классов на Колыме перевели на «дистанционку» из-за метели

Учащихся с первый по четвертый классы в поселке Омсукчан в Магаданской области 27 января перевели на дистанционное обучение. Такое решение связано с неблагоприятными погодными условиями в регионе, передает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.

В пятницу на территории Магаданской области действует экстренное предупреждение. В регионе ожидается метель и порывы ветра до 34 метров в секунду.

Сейчас в поселке наблюдаются ураганный ветер и низовая метель. Столбик термометра установился на отметке в минус 31 градус.

Противоположная ситуация наблюдается в горах Сочи. Там стоит аномально тепла погода, из-за чего местным курортам не хватает снега.
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