Учащихся младших классов на Колыме перевели на «дистанционку» из-за метели

Учащихся с первый по четвертый классы в поселке Омсукчан в Магаданской области 27 января перевели на дистанционное обучение. Такое решение связано с неблагоприятными погодными условиями в регионе, передает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.
В пятницу на территории Магаданской области действует экстренное предупреждение. В регионе ожидается метель и порывы ветра до 34 метров в секунду.
Сейчас в поселке наблюдаются ураганный ветер и низовая метель. Столбик термометра установился на отметке в минус 31 градус.
Противоположная ситуация наблюдается в горах Сочи. Там стоит аномально тепла погода, из-за чего местным курортам не хватает снега.