Newsweek: украинской армии угрожает серьезная проблема из-за танков Abrams

Авторы публикации отметили, что танки Abrams обладают большой огневой мощью, скоростью и броней, однако они также имеют одну критическую для ВСУ особенность. Дело в том, что бронемашины «жадно поглощают» топливо. Это потребует от Киева организовать огромную логистическую цепочку.