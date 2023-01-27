Newsweek: украинской армии угрожает серьезная проблема из-за танков Abrams

Поставка американских танков M1 Abrams может обернуться большой проблемой для Вооруженных сил Украины. Об этом пишет издание Newsweek.
Авторы публикации отметили, что танки Abrams обладают большой огневой мощью, скоростью и броней, однако они также имеют одну критическую для ВСУ особенность. Дело в том, что бронемашины «жадно поглощают» топливо. Это потребует от Киева организовать огромную логистическую цепочку.
«На Украине вообще проблемы с топливом, даже если это обычный дизель. Когда я был там в июле, то наблюдал длинные очереди автомобилей и пустые заправки», — сообщил изданию майор армии США в отставке Джон Спенсер.
Ранее в Пентагоне прокомментировали возможность поставки истребителей F-16 на Украину. В ведомстве не стали «забегать вперед», однако допустили такой сценарий.