Захарова призвала немецкого посла прояснить позицию Германии в конфликте на Украине

Послу ФРГ в России необходимо внести ясность в позицию немецкого руководства касательно участия в украинском конфликте. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат отметила, что глава немецкой дипломатии Анналена Бербок заявила о противостоянии всей Европы с Россией. Однако, отметила Захарова, «это же министерство не считает свою страну участницей конфликта».
«Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — подчеркнула Захарова.
Ранее внешнеполитическое ведомство Германии объявило, что не выступает стороной украинского конфликта, оказывая поддержку Киеву. Так МИД ФРГ отреагировал на заявление Бербок на заседании ПАСЕ, где министр заявила, что Германия «уже находится» в конфронтации с Россией.