Захарова призвала немецкого посла прояснить позицию Германии в конфликте на Украине

Ранее внешнеполитическое ведомство Германии объявило, что не выступает стороной украинского конфликта, оказывая поддержку Киеву. Так МИД ФРГ отреагировал на заявление Бербок на заседании ПАСЕ, где министр заявила, что Германия «уже находится» в конфронтации с Россией.