Семь человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Приморье

Столкновение произошло в 08:00 (01:00 по Москве) на 680 км трассы. Согласно сообщению полиции, мужчина за рулем автобуса нарушил ПДД и спровоцировал аварию. По предварительным данным, автомобилист не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик.