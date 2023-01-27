Семь человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Приморье

Утром 27 января большегруз Volvo и автобус столкнулись на трассе Хабаровск — Владивосток. В результате ДТП травмы получили семь человек, сообщили в управлении МВД РФ по Приморью.
Столкновение произошло в 08:00 (01:00 по Москве) на 680 км трассы. Согласно сообщению полиции, мужчина за рулем автобуса нарушил ПДД и спровоцировал аварию. По предварительным данным, автомобилист не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик.
Врачи доставили в больницу также водителя большегруза Volvo, у него диагностированы сотрясение мозга и перелом. Мужчину пришлось вытаскивать из кабины из-за деформации машины вследствие аварии, сообщили в краевом УМВД.
По факту произошедшего проводится проверка. Автоаварией также заинтересовалась местная прокуратура.