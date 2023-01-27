Лавров указал на стремление Запада восстановить колониализм в Африке

В частности, речь идет о требовании США и Европы к африканским государствам не сотрудничать с Россией. По словам Лаврова, в регионе постоянно появляются делегации западных стран, действующих по этому принципу. Министр подчеркнул, что Африка имеет колоссальный потенциал для экономического развития.