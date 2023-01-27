Лавров указал на стремление Запада восстановить колониализм в Африке

Соединенные Штаты и Европа стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В частности, речь идет о требовании США и Европы к африканским государствам не сотрудничать с Россией. По словам Лаврова, в регионе постоянно появляются делегации западных стран, действующих по этому принципу. Министр подчеркнул, что Африка имеет колоссальный потенциал для экономического развития.
«Богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. И эксплуататорскую политику по отношению к Африке Запад хочет сохранить и сегодня», — заявил Лавров.
Ранее российский министр высказался о работе западных СМИ после своего визита в Африку. Лавров обвинил их в намеренном искажении событий.