Несгибаемая воля к победе: 79 лет назад Ленинград сбросил оковы фашистской блокады

Несмотря на суровые условия, Ленинград не сдался. С первого дня промышленность начала работать как часы. Дети, женщины, старики днем и ночью трудились на Кировском заводе, который стал единственным местом, выпускавшим все необходимое для фронта и защиты города. Мужчины в это время находились на передовой, не давая врагу зайти в город.