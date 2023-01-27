Несгибаемая воля к победе: 79 лет назад Ленинград сбросил оковы фашистской блокады

Трагическая история блокады Ленинграда во времена Великой Отечественной войны завершилась 79 лет назад. Однако память о тех событиях живет в сердцах петербуржцев и по сей день.
По разным оценкам, город находился в окружении немецко-фашистских захватчиков на протяжении 872 дней. Однако в учебниках истории, как правило, цифру округляют до 900. Жители осажденного города почти два с половиной года прожили в голоде, холоде и под регулярными бомбежками врага.
Несмотря на суровые условия, Ленинград не сдался. С первого дня промышленность начала работать как часы. Дети, женщины, старики днем и ночью трудились на Кировском заводе, который стал единственным местом, выпускавшим все необходимое для фронта и защиты города. Мужчины в это время находились на передовой, не давая врагу зайти в город.
На протяжении осады бойцы Красной армии неоднократно предпринимали попытки деблокировать Ленинград. Самой известной стала битва на «Невском пятачке». Красноармейцы заняли плацдарм в районе Шлиссельбурга и Московской Дубровки, удерживая позиции с 21 сентября 1941 года по 27 апреля 1942 года. Однако в итоге под натиском противника пришлось отступить, и Ленинград вновь оказался в блокаде.
Спасением стала операция «Искра», проведенная в январе 1944 года. Силы Ленинградского и Волховского фронтов совместно с флотом и авиацией нанесли сокрушительное поражение фашистам на Синявинских высотах. Советские войска 18 января пробили коридор шириной 11 километров, а уже через девять дней вышли к границам Латвии и Эстонии.