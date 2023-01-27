Посольство заявило о борьбе России с попытками США навязать угодную им линию поведения

Россия успешно противостоит Соединенным Штатам, пытающимся навязать угодную им линию поведения. Об этом сообщили представители посольства РФ в Вашингтоне.
Таким образом дипломаты прокомментировали новые ограничения США против России. По словам сотрудников посольства, постоянное расширение санкций в первую очередь вредит предпринимателям и коммерческим компаниям на Западе. Из-за действий Вашингтона они имеют все меньше возможностей для сотрудничества с Москвой.
«Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения. "Проверки на прочность" нам не в новинку», — заявили в посольстве.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о западных СМИ. По словам главы ведомства, они искаженно освещали его поездку в африканские страны.