Посольство заявило о борьбе России с попытками США навязать угодную им линию поведения

Таким образом дипломаты прокомментировали новые ограничения США против России. По словам сотрудников посольства, постоянное расширение санкций в первую очередь вредит предпринимателям и коммерческим компаниям на Западе. Из-за действий Вашингтона они имеют все меньше возможностей для сотрудничества с Москвой.