Ростех создает ударные дроны для атаки противника в составе роя

Специалисты Ростеха разрабатывают разведывательно-ударные дроны, которые могут атаковать противника в составе роя. Об этом рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Инженеры Ростеха заняты разработкой малых тактических дронов для разведки, автоматического обнаружения противника и наведения артиллерии. Коптеры будут оснащены системой сброса гранат и атаки в составе роя. Эта тактика поможет российским бойцам в СВО.
Сейчас в зоне боевых действий активно задействованы ударные беспилотники «Ланцет». По словам Чемезова, они уже доказали свою эффективность. Дроны выполняют задачи по разведке и атаке на линии фронта, пишет РИА Новости.
В текущем году предприятия Ростеха намерены наращивать темпы и объемы производства вооружения и военной техник. Речь идет о создании вертолетов, истребителей, бомбардировщиков.