Юрист Гусятникова предупредила о праве судебных приставов списывать пенсию за долги

Пенсионеры не являются привилегированной категорией населения, если речь идет о долгах. Поэтому судебные приставы могут изымать выплаты пожилых людей, как и любой другой доход, предупредила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.
Так, они имеют право списать не более 50 процентов от пенсии в месяц. При этом приставы обязаны оставлять на счету сумму, которая соответствует прожиточному минимуму. Для пенсионеров он составляет 12 363 рубля. Об этом передает агентство «Прайм».
Взыскания могут производиться по разным причинам, добавила специалист. В основном пенсионеры лишаются части своих выплат из-за долгов по кредитам, алиментам и ЖКХ.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, как будут рассчитываться пенсии в новых регионах РФ. По его словам, их будут назначать согласно общероссийским нормам.