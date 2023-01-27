Юрист Гусятникова предупредила о праве судебных приставов списывать пенсию за долги

Так, они имеют право списать не более 50 процентов от пенсии в месяц. При этом приставы обязаны оставлять на счету сумму, которая соответствует прожиточному минимуму. Для пенсионеров он составляет 12 363 рубля. Об этом передает агентство «Прайм».