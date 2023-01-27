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Руководство театра МХТ заменило Назарова другими актерами

Шоу-бизнес
Руководство театра МХТ заменило Назарова другими актерами

МХТ им. Чехова подготовил замену оскандалившемуся народному артисту Дмитрию Назарову, который недавно был уволен театра. Актер исполнял роли в двух спектаклях.

Под угрозой срыва оказались пьесы «Лес», а также «Мастер и Маргарита». Однако руководство быстро подыскало замену. Роль Геннадия Несчастливцева в первом спектакле исполнит Сергей Чонишвили. Во втором Назарова сменит Анатолий Кот.

СМИ сообщали, что решение об увольнении звезды сериала «Кухня» принял директор МХТ Константин Хабенский. Причиной такого решения могли стать резкие высказывания Назарова о спецоперации по защите жителей Донбасса.
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