Руководство театра МХТ заменило Назарова другими актерами

Под угрозой срыва оказались пьесы «Лес», а также «Мастер и Маргарита». Однако руководство быстро подыскало замену. Роль Геннадия Несчастливцева в первом спектакле исполнит Сергей Чонишвили. Во втором Назарова сменит Анатолий Кот.