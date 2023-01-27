Юрист Соловьев предупредил россиян о новой мошеннической схеме с «пристрелочными» звонками

Телефонные мошенники разработали новую схему, используя для обмана граждан «пристрелочные» звонки. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.
По его словам, новая тактика мошенников заключается в том, чтобы сначала втереться в доверие к человеку. Злоумышленники делают несколько последовательных «пристрелочных» звонков. Они происходят с разницей в несколько дней.
С помощью таких звонков мошенники пытаются узнать побольше информации о жертве. Как рассказал Соловьев, они «закидывают наживку», чтобы затем отобрать у граждан деньги.
«Например, они называют себя сотрудниками Следственного комитета, говорят о некоем расследовании, а потом убеждают человека поделиться платежными данными или взять "зеркальный" кредит», — добавил юрист.
Ранее пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников. Сообщается, что злоумышленники выманили у женщины 200 тысяч рублей.