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Прокуратура взяла на контроль ЧП с пожаром в автобусе в Хабаровске

Происшествия
Прокуратура взяла на контроль ЧП с пожаром в автобусе в Хабаровске

Пассажирский автобус вспыхнул на остановке общественного транспорта в Хабаровске. В результате происшествия никто не пострадал, однако по факту ЧП прокуратура Индустриального района организовала проверку, сообщил знакомый с ситуацией источник ФАН.

Инцидент произошел примерно в 08:30 утра. Автобус загорелся на остановке «Культура» в Хабаровске. Пламя вспыхнуло в моторном отсеке маршрутки №40, возгорание удалось потушить до приезда спасателей.

«Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска проводит проверку на предмет организации пассажирских перевозок, содержания транспортных средств в зимний период», — заявил источник агентства.

Отмечается, что при наличии оснований правоохранители примут меры прокурорского реагирования.
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