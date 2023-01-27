Прокуратура взяла на контроль ЧП с пожаром в автобусе в Хабаровске

Пассажирский автобус вспыхнул на остановке общественного транспорта в Хабаровске. В результате происшествия никто не пострадал, однако по факту ЧП прокуратура Индустриального района организовала проверку, сообщил знакомый с ситуацией источник ФАН.
Инцидент произошел примерно в 08:30 утра. Автобус загорелся на остановке «Культура» в Хабаровске. Пламя вспыхнуло в моторном отсеке маршрутки №40, возгорание удалось потушить до приезда спасателей.
«Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска проводит проверку на предмет организации пассажирских перевозок, содержания транспортных средств в зимний период», — заявил источник агентства.
Отмечается, что при наличии оснований правоохранители примут меры прокурорского реагирования.