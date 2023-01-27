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МИД Германии: помощь Киеву не делает Берлин участником конфликта

Политика
МИД Германии: помощь Киеву не делает Берлин участником конфликта

Поддержка Украины не дает Германию одной из сторон конфликта. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел ФРГ.

Глава МИД Анналена Бербок выступила на заседании ПАСЕ. В ходе встречи она заявила, что Европа «ведет борьбу с Россией» и призвала страны дальше оказывать военную помощь Украине.

Издание Bild поинтересовалось, являлись ли слова Бербок подтверждением вовлеченности Германии в конфликт. В МИД ответили, что министр призвала Европу выступить против украинского кризиса.

«Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН, не делает Германию одной из сторон конфликта», — добавили в ведомстве.

Власти России неоднократно указывали, что поставка вооружения Украине не приведет к завершению конфликта. Но Запад игнорирует предупреждения и регулярно анонсирует новые пакеты помощи. Канада уже одобрила передачу небольшой партии танков Leopard 2 из своих запасов.
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