Власти России неоднократно указывали, что поставка вооружения Украине не приведет к завершению конфликта. Но Запад игнорирует предупреждения и регулярно анонсирует новые пакеты помощи. Канада уже одобрила передачу небольшой партии танков Leopard 2 из своих запасов.