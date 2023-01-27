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Лавров обвинил западные СМИ в искаженном освещении его визита в Африку

Политика
Лавров обвинил западные СМИ в искаженном освещении его визита в Африку

Западные СМИ освещали поездку министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Африку, намеренно искажая события. Об этом глава ведомства сообщил в беседе с журналистами.

Известно, что Лавров лично посетил Южно-Африканскую Республику, Эсватини, Анголу и Эритрею, ставшую финальной точкой его турне. По словам дипломата, в указанных странах были представители различных СМИ, откровенно искажавшие его визит в интересах Запада.

«Да, были попытки освещать наши визиты извращенно, искаженно, воспроизводя ту картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа», — заявил министр.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о смягчении санкций. Он отметил, что ее слова «не подают никакого нового сигнала».
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