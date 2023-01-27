Лавров обвинил западные СМИ в искаженном освещении его визита в Африку

Известно, что Лавров лично посетил Южно-Африканскую Республику, Эсватини, Анголу и Эритрею, ставшую финальной точкой его турне. По словам дипломата, в указанных странах были представители различных СМИ, откровенно искажавшие его визит в интересах Запада.

