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Джонсон призвал быть аккуратнее оскорбившую россиян журналистку с Украины

Политика
Джонсон призвал быть аккуратнее оскорбившую россиян журналистку с Украины

Журналистка с Украины оскорбила российских граждан, сравнив их с нацистами. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался об этом.

Он решил поставить на место журналистку, призвав ее быть аккуратнее с подобными сравнениями. Джонсон напомнил украинке, что россияне также понесли огромные потери во время Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что народы России и Украины вместе внесли немалый вклад в победу над нацистами.

«Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов», — заявил Джонсон в эфире телеканала «Рада».

Ранее франко-израильский правозащитник Арно Кларсфельд высказался о культе неонацизма на Украине. По его словам, Европейский союз не желает признавать его наличие в стране.
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