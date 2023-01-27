Джонсон призвал быть аккуратнее оскорбившую россиян журналистку с Украины

Он решил поставить на место журналистку, призвав ее быть аккуратнее с подобными сравнениями. Джонсон напомнил украинке, что россияне также понесли огромные потери во время Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что народы России и Украины вместе внесли немалый вклад в победу над нацистами.