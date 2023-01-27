Джонсон призвал быть аккуратнее оскорбившую россиян журналистку с Украины

Журналистка с Украины оскорбила российских граждан, сравнив их с нацистами. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался об этом.
Он решил поставить на место журналистку, призвав ее быть аккуратнее с подобными сравнениями. Джонсон напомнил украинке, что россияне также понесли огромные потери во время Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что народы России и Украины вместе внесли немалый вклад в победу над нацистами.
«Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов», — заявил Джонсон в эфире телеканала «Рада».
Ранее франко-израильский правозащитник Арно Кларсфельд высказался о культе неонацизма на Украине. По его словам, Европейский союз не желает признавать его наличие в стране.