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Начали действовать новые правила въезда иностранцев в Казахстан

Общество
Начали действовать новые правила въезда иностранцев в Казахстан

Изменения в правила въезда иностранных граждан в Казахстан начали действовать в республике 27 января. Новые правила отменяют возможность многкратного «обнуления» срока пребывания на территории страны с помощью кратковременного выезда за ее пределы.

Так, с 27 января граждане из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут находиться в Казахстане максимум 90 суток в течение полугода. В случае с остальными иностранцами этот срок составляет не более 30 суток, но также максимум за полгода.

Предыдущие правила не включали ограничений относительно 180-дневного периода. Теперь у иностранцев нет возможности сделать так называемый «визаран», выезжая из страны и въезжая в нее вновь.

Спрос на российские визы в последнее время увеличился на территории Китая. Особенно это стало заметно после смягчения ограничений по коронавирусу в КНР.
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