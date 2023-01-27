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Лавров перемещался на вертолете вместе с главой МИД Эритреи в ходе африканского турне

Политика
Лавров перемещался на вертолете вместе с главой МИД Эритреи в ходе африканского турне

Глава российской дипломатии Сергей Лавров передвигался на вертолете со своим эритрейским коллегой Османом Салех Мохаммедом между городами восточноафриканской страны. Видео с главами МИД России и Эритреи показала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Российский дипломат обнародовала в своем Telegram-канале кадры, на которых запечатлены Лавров и Салех Мохаммед. Сперва из вертолета вышел глава МИД России, после чего министр дождался своего эритрейского коллегу и продолжил путь.

Сергей Лавров в четверг прибыл в Эритрею в рамках африканского турне. Глава российской дипломатии ранее никогда не посещал эту страну, однако Москва и Асмэра поддерживают политический диалог.
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