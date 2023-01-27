Лавров перемещался на вертолете вместе с главой МИД Эритреи в ходе африканского турне

Глава российской дипломатии Сергей Лавров передвигался на вертолете со своим эритрейским коллегой Османом Салех Мохаммедом между городами восточноафриканской страны. Видео с главами МИД России и Эритреи показала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Российский дипломат обнародовала в своем Telegram-канале кадры, на которых запечатлены Лавров и Салех Мохаммед. Сперва из вертолета вышел глава МИД России, после чего министр дождался своего эритрейского коллегу и продолжил путь.
Сергей Лавров в четверг прибыл в Эритрею в рамках африканского турне. Глава российской дипломатии ранее никогда не посещал эту страну, однако Москва и Асмэра поддерживают политический диалог.