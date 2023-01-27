«Буду хранить режим молчания»: Пригожин рассказал, собирается ли комментировать прямую линию Беглова

Прямая линия губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова состоится в субботу, 28 января. Предприниматель Евгений Пригожин в этот раз намерен «хранить режим молчания».
Перед прошлой прямой линией бизнесмен собирал вопросы от горожан и достаточно остро комментировал их для петербургского издания «Невские новости». Однако в этот раз, утверждает Пригожин, делать этого он не будет.
«Но что-то мне подсказывает, что горожане сами могут обратиться к губернатору и записаться к нему на прием со всеми волнующими их проблемами. А вот если губернатор обратную связь не даст, то тогда я уже найду способ как им ответить на эти вопросы», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
В настоящее время на странице Беглова петербуржцы оставили более двух тысяч вопросов. Судя по обращениям, одна из главных проблем, волнующих горожан, – это открытие новых станций метрополитена в Северной столице.