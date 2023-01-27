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Рогов опроверг заявления МАГАТЭ о взрывах вблизи Запорожской АЭС

Политика
Рогов опроверг заявления МАГАТЭ о взрывах вблизи Запорожской АЭС

Информация от МАГАТЭ о взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции не соответствует действительности. Подобные заявления являются провокацией, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

МАГАТЭ, отметил он, хотят поставить под сомнение способность России защитить станцию. Рогов также предположил, что заявления агентства являются выполнением «политической воли Киева», обеспокоенного успехами РФ, передает РИА Новости.

«Очевидно, это какая-то хитрая игра или уловка МАГАТЭ, направленная на провокацию или какие-то шаги по дискредитации ситуации в регионе», — отметил политик.

Ранее сообщения о взрывах также опровергли в Росэнергоатоме. Заявления МАГАТЭ в концерне назвали провокацией.
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