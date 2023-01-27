Ночной снегопад запорошил улицы и дворы заледенелого Петербурга

Снегопады начались в Северной столице в ночь на 27 января. По словам местных жителей, непогода серьезно нарушила их планы.
Представители ГУ МЧС России по городу и области предупреждали, что ночью на территории Петербурга ожидаются заморозки. Усложняет ситуацию то, что за день до этого город заливало дождем. Жители с опаской выходят на улицы, так как гололедица полностью покрыла дороги.
При этом опасный лед можно не заметить под слоем снега, который выпал за ночь. Снегоуборочной техники для снежного утра недостаточно, коммунальщики также не спешат чистить дворы от внезапной стихии.
По словам петербуржцев, надеяться на иной расклад они и не могли – ситуация повторяется из года в год. Последние три зимы стали особенно суровыми, жители неоднократно писали жалобы, пытаясь призвать к порядку губернатора Александра Беглова, однако их мольбы до сих пор остаются неуслышанными.