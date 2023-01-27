Ночной снегопад запорошил улицы и дворы заледенелого Петербурга

По словам петербуржцев, надеяться на иной расклад они и не могли – ситуация повторяется из года в год. Последние три зимы стали особенно суровыми, жители неоднократно писали жалобы, пытаясь призвать к порядку губернатора Александра Беглова, однако их мольбы до сих пор остаются неуслышанными.