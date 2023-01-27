Автор Junge Welt сравнил Зеленского с персонажем сказки Пушкина

Президент Украины Владимир Зеленский стал похож на персонажа из сказки русского поэта Александра Пушкина. Такое мнение выразил обозреватель немецкого Junge Welt Райнхард Лаутербах.
Речь идет о «Сказке о рыбаке и рыбке». Автор издания отметил, что всей Германии рассказывают притчу о старике и его жене. Мужчина поймал золотую рыбку, готовую исполнить любое желание.
«Но жена через прокси-рыбака требовала от рыбки все больше, больше и больше. До тех пор, пока, наконец, у золотой рыбки не лопнуло терпение, и она не оставила ненасытную женщину ни с чем», — отметил автор публикации.
В статье президента Украины также сравнили с надоедливым соседом, который постоянно требует что-то одолжить. Лайтербах подчеркнул, что усилиями Зеленского Киев рискует остаться у разбитого корыта и не добиться вступления в Евросоюз.
Ранее над украинским лидером посмеялся американский журналист Кайл Беккер. На очередную просьбу Зеленского о помощи от США ведущий Fox News предложил политику «найти собственных налогоплательщиков».