Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак посетил одно из подразделений ВДВ на Кременском направлении. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» в своем Telegram.
Турчак отправился в поездку вместе с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым. Как отметил сенатор, встреча с бойцами Воздушно-десантных войск на Кременском направлении не была последней.
По словам Турчака, украинские силовики регулярно предпринимают попытку прорвать оборону на Кременском направлении. Но подразделения ВДВ России успешно отражают атаки, продвигаются вперед и выбирают врагов из опорных пунктов.
В ходе встречи Андрей Турчак передал российским военнослужащим военную технику и автомобили. Десантники получили УАЗ, дроны DJI Mavic 3T, тепловизоры.
Российские военнослужащие успешно работают на Херсонском направлении. На днях армия уничтожила радиолокационные станции, четыре гаубицы и четыре склада украинских силовиков.