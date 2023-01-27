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Турчак передал автомобили и спецтехнику десантникам на Кременском направлении

Армия
Турчак передал автомобили и спецтехнику десантникам на Кременском направлении

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак посетил одно из подразделений ВДВ на Кременском направлении. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» в своем Telegram.

Турчак отправился в поездку вместе с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым. Как отметил сенатор, встреча с бойцами Воздушно-десантных войск на Кременском направлении не была последней.

По словам Турчака, украинские силовики регулярно предпринимают попытку прорвать оборону на Кременском направлении. Но подразделения ВДВ России успешно отражают атаки, продвигаются вперед и выбирают врагов из опорных пунктов.

В ходе встречи Андрей Турчак передал российским военнослужащим военную технику и автомобили. Десантники получили УАЗ, дроны DJI Mavic 3T, тепловизоры.

Российские военнослужащие успешно работают на Херсонском направлении. На днях армия уничтожила радиолокационные станции, четыре гаубицы и четыре склада украинских силовиков.
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