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Пушков скептично отреагировал на слова Нуланд о смягчении санкций

Политика
Пушков скептично отреагировал на слова Нуланд о смягчении санкций

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд ранее заявила о «благосклонном» отношении Вашингтона к смягчению санкций при некоторых условиях. Ее заявление прокомментировал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Как отметила американская чиновница, США ослабят ограничения, если Россия «выведет свои силы» с Украины. По словам Пушкова, подобная риторика вовсе не говорит о готовности Вашингтона к переговорам, поэтому слова Нуланд «не подают никакого нового сигнала».

«Это известная позиция США и их давно сформулированные условия, которые еще раз повторила Нуланд. Вид сбоку», — скептично отметил Пушков.

Ранее Нуланд также прокомментировала отправку танков на Украину. По ее словам, Вашингтон не успеет организовать передачу вооружения к весне.
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