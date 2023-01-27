Пушков скептично отреагировал на слова Нуланд о смягчении санкций

Как отметила американская чиновница, США ослабят ограничения, если Россия «выведет свои силы» с Украины. По словам Пушкова, подобная риторика вовсе не говорит о готовности Вашингтона к переговорам, поэтому слова Нуланд «не подают никакого нового сигнала».