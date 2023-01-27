Пушков скептично отреагировал на слова Нуланд о смягчении санкций

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд ранее заявила о «благосклонном» отношении Вашингтона к смягчению санкций при некоторых условиях. Ее заявление прокомментировал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Как отметила американская чиновница, США ослабят ограничения, если Россия «выведет свои силы» с Украины. По словам Пушкова, подобная риторика вовсе не говорит о готовности Вашингтона к переговорам, поэтому слова Нуланд «не подают никакого нового сигнала».
«Это известная позиция США и их давно сформулированные условия, которые еще раз повторила Нуланд. Вид сбоку», — скептично отметил Пушков.
Ранее Нуланд также прокомментировала отправку танков на Украину. По ее словам, Вашингтон не успеет организовать передачу вооружения к весне.