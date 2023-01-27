Омбудсмены России и Украины обсудили вопросы обмена раненными

Еще одним участником переговоров стал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч. Собеседникам удалось договориться о содействии в обмене списками тяжелобольных граждан и тех, кто подлежит репатриации. По словам Москальковой, она и ее коллега также обязались помогать компетентным органам в возврате подлежащих депортации граждан.