Омбудсмены России и Украины обсудили вопросы обмена раненными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец провели переговоры по видеосвязи. Основной темой встречи стал вопрос обмена раненными гражданами.
Еще одним участником переговоров стал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч. Собеседникам удалось договориться о содействии в обмене списками тяжелобольных граждан и тех, кто подлежит репатриации. По словам Москальковой, она и ее коллега также обязались помогать компетентным органам в возврате подлежащих депортации граждан.
Российский омбудсмен отметила, что контакты с Лубинцом помогли разрешить ряд ситуаций, связанных с воссоединением семей и установлением без вести пропавших. Также были решены вопросы относительно помощи по обмену пленными и взаимному возвращению домой удерживаемых граждан, заключила она.