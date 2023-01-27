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Правозащитник Кларсфельд заявил о нежелании ЕС признавать культ неонацизма на Украине

Политика
Правозащитник Кларсфельд заявил о нежелании ЕС признавать культ неонацизма на Украине

Европейский союз отказывается признавать наличие культа неонацизма на Украине. Такое заявление сделал франко-израильский правозащитник Арно Кларсфельд.

По его словам, Правительство Украины официально прославляет националистов, вступивших в союз с нацистами во время Второй мировой войны. Киевские власти возвели этих людей в ранг героев. Однако Евросоюз отказывается видеть, каким государством на самом деле является Украина.

«Они умалчивают об этом, поскольку признание этого факта подтверждало бы правоту (президента России) Владимира Путина, который говорит о необходимости денацификации Украины», — заявил Кларсфельд в эфире радиостанции RFI.

Более того, западные страны продолжают оказывать военную помощь Украине. Так, официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх не исключила возможность отправки Киеву истребителей F-16.
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