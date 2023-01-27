Законопроект о невозможности задержания по истечении сроков давности внесли в Госдуму

Обе статьи предлагается дополнить частью третьей. В ней говорится, что лицо не может быть задержано по подозрению в совершении преступления, если по нему истекли сроки давности преследования. Кроме того, в отношении такого лица не могут применяться меры пресечения. Исключения составляют преступления, которые наказываются смертной казнью или пожизненным заключением.