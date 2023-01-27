Законопроект о невозможности задержания по истечении сроков давности внесли в Госдуму

Законопроект о невозможности задержания и применения меры пресечения по истечении сроков давности предполагает внесение изменений в статьи 91 «Основания задержания подозреваемого» и 97 «Основания для избрания меры пресечения». Документ внесен в Госдуму правительством, его текст представлен в думской базе данных.
Обе статьи предлагается дополнить частью третьей. В ней говорится, что лицо не может быть задержано по подозрению в совершении преступления, если по нему истекли сроки давности преследования. Кроме того, в отношении такого лица не могут применяться меры пресечения. Исключения составляют преступления, которые наказываются смертной казнью или пожизненным заключением.
Депутаты Госдумы от ЛДПР ранее предложили запретить работу коллекторских агентств на территории России. Предложенный ими законопроект направлен на защиту прав и законных интересов россиян.