Режиссер Шахназаров призвал отказаться от «охоты на ведьм» в российском обществе

Российский режиссер Карен Шахназаров откровенно высказался по поводу критики артистов, уехавших из России. Он уверен, что запрещать картины с их участием или вырезать отдельные сцены ни в коем случае нельзя.
Сложившуюся ситуацию эксперт назвал «охотой на ведьм» и призвал отказаться от этой тенденции. По его словам, все это может породить серьезный раскол в обществе.
«Недавно умер Вахтанг Кикабидзе, известный своими жесткими антироссийскими заявлениями. И что — мы вырежем Кикабидзе из "Мимино"? Запретим "Не горюй!" Это же фильмы патриотичные, про дружбу народов! — заявил Шахназаров в беседе с «Комсомольской правдой».
Режиссер добавил, что сегодня в России уделяется слишком много внимания отправившимся за границу. Сам он предпочитает вообще о них не говорить, чтобы лишний раз не создавать пиар.