Заявление замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд по смягчению антироссийских санкций вызывают удивление и раздражение. Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Нуланд указала, что США поддержат смягчение санкций при выполнении ряда условий. Среди них вывод войск с Украины и присоединение ряда территорий. Этой же позиции придерживается госсекретарь Энтони Блинкен.
Джабаров сравнил Нуланд со сценаристом майдана 2014 года. Замгоссекретаря ставит перед Россией заранее неприемлемые условия, при выполнении которых США согласятся на смягчение рестрикций.
«Заявление Нуланд вызывает, мягко говоря, удивление и раздражение», — добавил Джабаров.
Сенатор напомнил, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов. Поэтому причин для вывода войск ВС РФ с этих территорий нет.