Гросси связал сложность переговоров по защитной зоне вокруг ЗАЭС с «военными вопросами»

Сложность переговоров о создании защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции обусловлена «чувствительными военными вопросами». Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Речь идет о переговорах между властями России и Украины. Гросси отметил, что он «уже несколько месяцев» призывает стороны к созданию зоны ядерной безопасности вокруг территории Запорожской АЭС. По его словам, МАГАТЭ не может остановиться.
«Я благодарен за мощную поддержку, которую я получил от многих мировых лидеров, в том числе в Европе, но нужно больше», — добавил Гросси.
Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа прокомментировал сообщения МАГАТЭ о якобы взрывах возле Запорожской АЭС. Он призвал экспертов агентства тщательнее проверять распространяемые сведения.