Поезд сбил 11-летнего ребенка на станции Дорожиха в Тверской области

Мальчик 2011 года рождения доставлен в больницу после столкновения с поездом. ДТП произошло 26 января около 19:00 по московскому времени на станции Дорожиха в Тверской области.
Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. Ему диагностировали травму ноги, уточнили в пресс-центре линейного отдела МВД на станции Тверь.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства и детали железнодорожного происшествия.
Ранее трагедия случилась в Свердловской области. Пассажирский поезд сбил молодую мать. От полученных травм 25-летняя женщина скончалась на месте.