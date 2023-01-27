Bloomberg: Евросоюз обсуждает введение новых санкций против Белоруссии

Новые европейские санкции против Белоруссии могут быть анологичны рестрикциям, ранее введенным против России. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.
Если санкции против Белоруссии будут согласованы, то они могут запретить экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. По информации газеты, ограничения также могут затронуть энергетический и авиационные секторы, уголь, золото, нефть, сталь, инвестиции и предметы роскоши.
Сейчас санкции находятся на стадии обсуждения. Для их введения нужно согласие всех стран-участниц Евросоюза.