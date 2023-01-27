Bloomberg: Евросоюз обсуждает введение новых санкций против Белоруссии

Если санкции против Белоруссии будут согласованы, то они могут запретить экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. По информации газеты, ограничения также могут затронуть энергетический и авиационные секторы, уголь, золото, нефть, сталь, инвестиции и предметы роскоши.