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Бетономешалка врезалась в жилой дом на северо-западе Москвы

Происшествия
Бетономешалка врезалась в жилой дом на северо-западе Москвы

Бетономешалка въехала в жилой дом в районе Хорошево-Мневники (Москва). В результате аварии оказалось повреждено окно квартиры, о пострадавших не сообщается, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Местные жители говорят, что транспорт застрял между углом дома и деревом. Отмечается, что авария произошла у здания, где «пересекаются» две стройки — метро и дома по реновации.

Жители двора, где произошла авария с бетономешалкой, регулярно жалуются на «вибрации стен». Местные также заявили, что спецтехника строителей постоянно задевает припаркованные во дворе машины.
москва Бетономешалка Хорошево-Мневники
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