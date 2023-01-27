Бетономешалка врезалась в жилой дом на северо-западе Москвы

Бетономешалка въехала в жилой дом в районе Хорошево-Мневники (Москва). В результате аварии оказалось повреждено окно квартиры, о пострадавших не сообщается, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Местные жители говорят, что транспорт застрял между углом дома и деревом. Отмечается, что авария произошла у здания, где «пересекаются» две стройки — метро и дома по реновации.
Жители двора, где произошла авария с бетономешалкой, регулярно жалуются на «вибрации стен». Местные также заявили, что спецтехника строителей постоянно задевает припаркованные во дворе машины.