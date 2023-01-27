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Экипаж боевой машины «Терминатор» поразил опорные пункты ВСУ около Кременной

Армия
Экипаж боевой машины «Терминатор» поразил опорные пункты ВСУ около Кременной

Российские военнослужащие на боевых машинах поддержки танков «Терминатор» нанесли удар по опорным пунктам ВСУ около Кременной. Об этом пишет РИА Новости.

Перед нанесением удара позиции украинских силовиков удалось обнаружить при помощи боевого расчета БПЛА Западного военного округа. По полученным сведениям БМПТ «Терминатор» открыл огонь из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17.

«Расчет БПЛА обнаружил очередную позицию, сейчас связываюсь с "коробочкой", для того чтобы отработать», — отметил командир с позывным «Морячок».

Ранее российские военнослужащие уничтожили две радиолокационные станции на Херсонском направлении. Под обстрел ВС РФ попали склады и четыре гаубицы.
БМПТ Терминатор опорный пункт всу
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