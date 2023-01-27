Экипаж боевой машины «Терминатор» поразил опорные пункты ВСУ около Кременной

Перед нанесением удара позиции украинских силовиков удалось обнаружить при помощи боевого расчета БПЛА Западного военного округа. По полученным сведениям БМПТ «Терминатор» открыл огонь из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17.