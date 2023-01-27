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Валерия показала подписчикам активный отпуск своей 84-летней мамы

Шоу-бизнес
Валерия показала подписчикам активный отпуск своей 84-летней мамы

Певица Валерия ранее отправилась на отдых в Дубай. С собой она взяла 84-летнюю маму Галину Николаевну, которая, как оказалось, проводит свободное время не так, как люди ее возраста.

Видео с мамой опубликовала сама Валерия в своих социальных сетях. Певица уточнила, что каждый день ходит в спортивный зал для поддержания стройности. Компанию ей составляет Галина Николаевна, которой особенно полюбился один из тренажеров.

Валерия показала подписчикам активный отпуск своей 84-летней мамы
«Мамуля тоже со мной каждый день в спортзал ходит. Пока крутит педали, урок английского повторяет. Горжусь», — рассказала исполнительница.

В Дубае сейчас находится и Артем Умрихин, известный под псевдонимом Artik. В теплый город он уехал вместе со своей семьей.

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валерия активный отдых дубай
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