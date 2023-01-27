Неизвестная болезнь привела к гибели 12 детей в Кот-д’Ивуаре

Неизвестная болезнь охватила одну из деревень в центре Кот-д’Ивуара. За последние два месяца там скончались уже 12 детей, передает французское Agence France-Presse (AFP).
Речь идет о населенном пункте Кпо-Каханкро. Распространение неизвестной болезни на территории деревни было выявлено в конце прошлого года. Возраст всех пациентов составляет от одного года до восьми лет.
Заболевшие страдали от одних и тех же симптомов. У них начиналась рвота, после чего они впадали в оцепенение и вскоре умирали. Прибывшие в деревню медики взяли образцы ткани погибших детей, но пока не смогли установить саму болезнь, пишет «Ямал-Медиа».
Еще более тысячи человек погибли в Малави. Сейчас в крупных городах страны наблюдается распространение опасной инфекции — холеры.