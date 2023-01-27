Неизвестная болезнь привела к гибели 12 детей в Кот-д’Ивуаре

Заболевшие страдали от одних и тех же симптомов. У них начиналась рвота, после чего они впадали в оцепенение и вскоре умирали. Прибывшие в деревню медики взяли образцы ткани погибших детей, но пока не смогли установить саму болезнь, пишет «Ямал-Медиа».