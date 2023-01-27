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Помолодевший Галкин анонсировал концерт в Тбилиси на грузинском языке

Шоу-бизнес
Помолодевший Галкин анонсировал концерт в Тбилиси на грузинском языке

Юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) продолжает гастролировать за границей. Недавно он опубликовал видеоролик с анонсом очередного выступления, удивив поклонников внешним видом.

В этом году Галкин уже успел провести концерт в Дубае. Сейчас же он активно готовится выступить в Тбилиси и напомнил фанатам о грядущем мероприятии, обратившись на грузинском языке.

По мнению подписчиков, Галкин серьезно помолодел. Многие подписчики начали интересоваться, что именно повлияло на изменения во внешности артиста.

Помолодевший Галкин анонсировал концерт в Тбилиси на грузинском языке
«Это фильтр? Операция? Или заграница животворящая молодящая?» — задался вопросом один из комментаторов.

Сам комик пока никак не отреагировал на множество лестных отзывов. Выступление Галкина в Тбилиси намечено на 11 февраля.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
  • ✱✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
максим галкин израиль грузия тбилиси
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