Помолодевший Галкин анонсировал концерт в Тбилиси на грузинском языке

Юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) продолжает гастролировать за границей. Недавно он опубликовал видеоролик с анонсом очередного выступления, удивив поклонников внешним видом.
В этом году Галкин уже успел провести концерт в Дубае. Сейчас же он активно готовится выступить в Тбилиси и напомнил фанатам о грядущем мероприятии, обратившись на грузинском языке.
По мнению подписчиков, Галкин серьезно помолодел. Многие подписчики начали интересоваться, что именно повлияло на изменения во внешности артиста.
«Это фильтр? Операция? Или заграница животворящая молодящая?» — задался вопросом один из комментаторов.
Сам комик пока никак не отреагировал на множество лестных отзывов. Выступление Галкина в Тбилиси намечено на 11 февраля.
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