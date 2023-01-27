Пентагон не исключает возможность поставок истребителей F-16 на Украину

Администрация Соединенных Штатов не исключает возможность отправки истребителей F-16 на Украину. Такое заявление сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.
По ее словам, данные истребители являются «сложной системой» вооружений. Сингх подчеркнула, что для управления F-16 военнослужащим необходимо пройти специальное обучение. Однако она не стала «забегать вперед» касательно пакетов военной помощи, которые еще не были анонсированы.
«Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения», — заявила Сингх.
Она также высказалась о планах Вашингтона отправить Киеву танки Abrams. По словам Сингх, США пока не обладают достаточным количеством данной техники на складах.