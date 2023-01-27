Пентагон не исключает возможность поставок истребителей F-16 на Украину

По ее словам, данные истребители являются «сложной системой» вооружений. Сингх подчеркнула, что для управления F-16 военнослужащим необходимо пройти специальное обучение. Однако она не стала «забегать вперед» касательно пакетов военной помощи, которые еще не были анонсированы.

